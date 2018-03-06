Світовий рейтинг якості продуктів: Україна посіла 8-ме місце з кінця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Україна посіла 8 місце з кінця в світовому рейтингу якості продуктів, передає УНН з посиланням на "М Сonsulting Group".
Рейтинг країн, ранжируваних згідно зі ставленням споживачів до якості вироблених товарів, сформований на основі опитування 43 тис. жителів з 52 держав світу.
Основне питання, яке хотіли з’ясувати автори дослідження, звучало наступним чином: товари якої країни походження вважаються в світі найбільш якісними?
В результаті перше місце в рейтингу посіла Німеччина (100 балів), друге — Швейцарія (98 балів), а третє — Європейський союз (92 бали).
Таким чином, жителі країн, що брали участь в опитуванні, вважають найбільш якісними товари, вироблені в Німеччині. У першій десятці рейтингу більшість позицій посідають європейські країни, за винятком США, Канади та Японії.
Україна в цьому рейтингу посіла 45-е місце з 35 балами зі 100 можливих. Трохи вище розташувалася Індонезія (36 балів), а нижче у списку — В’єтнам (34 бали).
Для порівняння, найближчі сусіди України виявилися на більш високих позиціях рейтингу. Так, Польща набрала 51 бал, Росія — 46 балів, Угорщина — 45 балів.
Нагадаємо, за оцінками експертів, за останні кілька років в Україні значно впала якість вироблених товарів, зокрема і продуктів.
Таку негативну тенденцію пояснюють зубожінням населення, відсутністю контролю, і, як наслідок, постійними спробами з боку виробників здешевити кінцевий продукт.
За словами депутата Сергія Тригубенка, найвища ступінь фальсифікації продукції — в молочній галузі. Для цього використовують пальмову олію, обсяги імпорту якої в Україні досягли рекордних за останні сім сезонів показників.