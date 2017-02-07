Мировой эксперт обсудил с украинскими властями модели организации игорного бизнеса

- Какова Ваша цель приезда в Украину? Как стандартизация может повлиять на решение проблем на отечественном рынке?

- Я здесь не для того, чтобы проводить лекции для украинского игорного рынка, а для того, чтобы представить стандарты контроля, которые предлагает наша Ассоциация. Хочу отметить, что некоторые операторы в Украине уже используют эти стандарты.

Игорный бизнес - это весьма необычный рынок. Это рынок, который требует высокого уровня ответственности и исключения любых рисков, связанных с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Стандартизация - это проверка того, работают ли процедуры правильно и прозрачно.

- Процедуры, которые Вы представили от Всемирной лотерейной ассоциации, - это больше помощь игорному бизнесу или это все-таки помощь государству в управлении таким бизнесом?

- Фактически в этом вопросе два аспекта: первый - все операторы организованы в компании с четким управлением и прозрачностью, что и является целью стандарта для игорного бизнеса. Второй - государство может управлять и устанавливать системы контроля операторов игорного бизнеса.

Например, если мы работаем с любым оператором на лицензионной основе, любое правительство может контролировать этот бизнес с помощью соответствующих законов. Я хочу отметить, что, конечно же, стандарт предназначен для оператора, однако он может помочь и правительству контролировать правильность и прозрачность игорного бизнеса.

- Есть государства, которые на государственном уровне признали эти стандарты?

- Как я уже показал в презентации, эти стандарты принимаются во всем мире, если быть более точным, то их приняли страны на пяти континентах.

- Насколько нам известно, стандарты которые есть в Украине, признаются Всемирной лотерейной ассоциацией. Что нужно сделать, чтобы Украина прошла сертификацию, которая признана Ассоциацией?

- Необходимо, чтобы на основе голосования членов Ассоциации претендент был принят в Ассоциацию. И только после того, как вы становитесь членом Ассоциации, вы можете использовать этот стандарт. Кроме того, оператору, который заинтересован в том, чтобы стать членом Ассоциации, необходимо пройти проверку независимого аудитора, и если аудитор подтверждает, что все процедуры соблюдаются и прозрачные, тогда можно проходить сертификацию.

Например, один из украинских операторов, "М.С.Л.", является членом Всемирной Лотерейной Ассоциации, поэтому есть все предпосылки для развития этих стандартов.

- Будут ли эксперты Всемирной лотерейной Ассоциации участвовать в формировании этой прозрачной системы контроля лотерейного рынка в Украине? И каким образом, если так?

- Фактически члены этого комитета и определяют систему контроля в этом случае. А независимый аудитор, рекомендованный комитетом, и который не является членом комитета, проводит проверку. Есть различные проверки, например финансовые. Этот аудитор уполномочен проводить проверку систем контроля комитета, что не может делать сам комитет. Мы приглашаем независимого аудитора, который проводит проверку того, что происходит внутри компании, которая проходит проверку. Подобный аудитор должен быть только независимым, нейтральным, чтобы избежать конфликта интересов внутри компании и получить реальные результаты проверки.

- Расскажите о впечатлениях от общения с украинским операторами и представителями украинской власти. Готова ли Украина к производству системы сертификации?

- Конечно. Встреча была очень интересной, и это была хорошая основа для того, чтобы донести от Всемирной лотерейной ассоциации важность борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. И я увидел очень хорошие предпосылки для внедрения такой системы в Украине.

- Есть понимание того, когда система может заработать в Украине, если ее будут поддерживать все участники процесса?

- Мне трудно дать вам конкретный ответ, потому что я не имею полной информации, касающейся каждого участника этого рынка. Но я увидел решительные настроения всех участников бороться с коррупцией. Например, я очень рад, что "М.С.Л" хочет получить сертификат Всемирной лотерейной ассоциации.