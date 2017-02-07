Мировой эксперт обсудил с украинскими властями модели организации игорного бизнеса

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 24224 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 62426 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 126088 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 131859 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 141364 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 155608 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 165303 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 126291 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139800 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190243 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
49%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 17356 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 19401 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 17497 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 20105 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 14209 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 24259 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 203426 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 258030 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 459051 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 410027 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 32360 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 31789 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 46204 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 68217 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 75317 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Мировой эксперт обсудил с украинскими властями модели организации игорного бизнеса

Киев • УНН

 • 13851 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Ведущий мировой эксперт в сфере игорного бизнеса, глава комитета Всемирной лотерейной ассоциации (WLA) по риск-менеджменту и безопасности бизнеса Тьерри Пужоль представил в Украине стандарты контроля игорного бизнеса, которые разработаны WLA и успешно используются во многих странах. Своими впечатлениями от Украины эксперт мирового уровня Т.Пужоль поделился в интервью УНН.

Мировой эксперт обсудил с украинскими властями модели организации игорного бизнеса

- Какова Ваша цель приезда в Украину? Как стандартизация может повлиять на решение проблем на отечественном рынке?

- Я здесь не для того, чтобы проводить лекции для украинского игорного рынка, а для того, чтобы представить стандарты контроля, которые предлагает наша Ассоциация. Хочу отметить, что некоторые операторы в Украине уже используют эти стандарты.

Игорный бизнес - это весьма необычный рынок. Это рынок, который требует высокого уровня ответственности и исключения любых рисков, связанных с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег. Стандартизация - это проверка того, работают ли процедуры правильно и прозрачно.

- Процедуры, которые Вы представили от Всемирной лотерейной ассоциации, - это больше помощь игорному бизнесу или это все-таки помощь государству в управлении таким бизнесом?

- Фактически в этом вопросе два аспекта: первый - все операторы организованы в компании с четким управлением и прозрачностью, что и является целью стандарта для игорного бизнеса. Второй - государство может управлять и устанавливать системы контроля операторов игорного бизнеса.

Например, если мы работаем с любым оператором на лицензионной основе, любое правительство может контролировать этот бизнес с помощью соответствующих законов. Я хочу отметить, что, конечно же, стандарт предназначен для оператора, однако он может помочь и правительству контролировать правильность и прозрачность игорного бизнеса.

- Есть государства, которые на государственном уровне признали эти стандарты?

- Как я уже показал в презентации, эти стандарты принимаются во всем мире, если быть более точным, то их приняли страны на пяти континентах.

- Насколько нам известно, стандарты которые есть в Украине, признаются Всемирной лотерейной ассоциацией. Что нужно сделать, чтобы Украина прошла сертификацию, которая признана Ассоциацией?

- Необходимо, чтобы на основе голосования членов Ассоциации претендент был принят в Ассоциацию. И только после того, как вы становитесь членом Ассоциации, вы можете использовать этот стандарт. Кроме того, оператору, который заинтересован в том, чтобы стать членом Ассоциации, необходимо пройти проверку независимого аудитора, и если аудитор подтверждает, что все процедуры соблюдаются и прозрачные, тогда можно проходить сертификацию.

Например, один из украинских операторов, "М.С.Л.", является членом Всемирной Лотерейной Ассоциации, поэтому есть все предпосылки для развития этих стандартов.

- Будут ли эксперты Всемирной лотерейной Ассоциации участвовать в формировании этой прозрачной системы контроля лотерейного рынка в Украине? И каким образом, если так?

- Фактически члены этого комитета и определяют систему контроля в этом случае. А независимый аудитор, рекомендованный комитетом, и который не является членом комитета, проводит проверку. Есть различные проверки, например финансовые. Этот аудитор уполномочен проводить проверку систем контроля комитета, что не может делать сам комитет. Мы приглашаем независимого аудитора, который проводит проверку того, что происходит внутри компании, которая проходит проверку. Подобный аудитор должен быть только независимым, нейтральным, чтобы избежать конфликта интересов внутри компании и получить реальные результаты проверки.

- Расскажите о впечатлениях от общения с украинским операторами и представителями украинской власти. Готова ли Украина к производству системы сертификации?

- Конечно. Встреча была очень интересной, и это была хорошая основа для того, чтобы донести от Всемирной лотерейной ассоциации важность борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. И я увидел очень хорошие предпосылки для внедрения такой системы в Украине.

- Есть понимание того, когда система может заработать в Украине, если ее будут поддерживать все участники процесса?

- Мне трудно дать вам конкретный ответ, потому что я не имею полной информации, касающейся каждого участника этого рынка. Но я увидел решительные настроения всех участников бороться с коррупцией. Например, я очень рад, что "М.С.Л" хочет получить сертификат Всемирной лотерейной ассоциации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26