Світовий експерт обговорив з українською владою моделі організації грального бізнесу

— Яка Ваша ціль приїзду в Україну? Як стандартизація може вплинути на вирішення проблем на вітчизняному ринку?

— Я тут не для того, щоб проводити лекції для українського грального ринку, а для того, щоб представити стандарти контролю, які пропонує наша Асоціація. Хочу зазначити, що деякі оператори в Україні вже використовують ці стандарти.

Гральний бізнес — це вельми незвичайний ринок. Це ринок, який вимагає високого рівня відповідальності і виключення будь-яких ризиків, пов’язаних з шахрайством, корупцією і відмиванням грошей. Стандартизація — це перевірка того, чи працюють процедури правильно та прозоро.

— Процедури, які Ви презентували від Всесвітньої лотерейної асоціації, — це більше допомога гральному бізнесу чи це все-таки допомога державі в управлінні таким бізнесом?

— Фактично в цьому питанні два аспекти: перший — всі оператори організовані в компанії з чітким управлінням і прозорістю, що і є метою стандарту для грального бізнесу. Другий — держава може керувати і встановлювати системи контролю операторів грального бізнесу.

Наприклад, якщо ми працюємо з будь-яким оператором на ліцензійній основі, будь-який уряд може контролювати цей бізнес за допомогою відповідних законів. Я хочу зазначити, що, звичайно ж, стандарт призначений для оператора, однак він може допомогти і уряду контролювати правильність і прозорість грального бізнесу.

— Чи є держави, які на державному рівні визнали ці стандарти?

— Як я вже показав у презентації, ці стандарти приймаються у всьому світі, якщо бути точнішим, то їх прийняли країни на п’яти континентах.

— Наскільки нам відомо, стандарти які є в Україні, не визнаються Всесвітньою лотерейною асоціацією. Що потрібно зробити, щоб Україна пройшла сертифікацію, яка визнана Асоціацією?

— Необхідно, щоб на основі голосування членів Асоціації претендент був прийнятий в Асоціацію. І лише після того, як ви стаєте членом Асоціації, ви можете використовувати цей стандарт. Окрім того, оператору, який зацікавлений в тому, щоб стати членом Асоціації, необхідно пройти перевірку незалежного аудитора, і якщо аудитор підтверджує, що всі процедури дотримуються і прозорі, тоді можна проходити сертифікацію.

Наприклад, один з українських операторів, “М.С.Л.”, є членом Всесвітньої Лотерейної Асоціації, тому є всі передумови для розвитку цих стандартів.

— Чи будуть експерти Всесвітньої лотерейної Асоціації брати участь у формуванні цієї прозорої системи контролю лотерейного ринку в Україні? І яким чином, якщо так?

— Фактично члени цього комітету і визначають систему контролю в цьому випадку. А незалежний аудитор, рекомендований комітетом, і який не є членом комітету, проводить перевірку. Є різні перевірки, наприклад фінансові. Цей аудитор уповноважений проводити перевірку систем контролю комітету, що не може робити сам комітет. Ми запрошуємо незалежного аудитора, який проводить перевірку того, що відбувається всередині компанії, що проходить перевірку. Подібний аудитор повинен бути лише незалежним, нейтральним, щоб уникнути конфлікту інтересів усередині компанії і отримати реальні результати перевірки.

— Розкажіть про враження від спілкування з українським операторами та представниками української влади. Чи готова Україна до провадження системи сертифікації?

— Звичайно. Зустріч була дуже цікавою, і це була гарна основа для того, щоб донести від Всесвітньої лотерейної асоціації важливість боротьби з шахрайством та відмиванням грошей. І я побачив дуже гарні передумови щодо впровадження такої системи в Україні.

— Чи є розуміння того, коли система може запрацювати в Україні, якщо її підтримуватимуть всі учасники процесу?

— Мені важко дати вам конкретну відповідь, тому що я не маю повної інформації, яка стосується кожного учасника цього ринку. Але я побачив рішучі настрої всіх учасників боротися з корупцією. Наприклад, я дуже радий що “М.С.Л” хоче отримати сертифікат Всесвітньої лотерейної асоціації.