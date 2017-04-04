Всемирный банк: экономика Украины выросла на 2,3%

"Экономический рост вернулось в Украину. Экономика выросла на 2,3% за 2016 год", - отметил Ф.Хан.

При этом представитель Всемирного банка отметил, что для продолжения и увеличения экономического роста нужно проводить дальнейшие реформы в Украине.

Напомним, по данным Госстатистики, ВВП Украины в 2016 году увеличился на 2,3% по сравнению с 2015 годом.