Всемирный банк: экономика Украины выросла на 2,3%

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 75040 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110554 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168701 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123963 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121305 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114979 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105937 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107365 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103818 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159364 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Всемирный банк: экономика Украины выросла на 2,3%

Всемирный банк: экономика Украины выросла на 2,3%

Киев  •  УНН

 • 13476 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В прошлом году экономика Украины выросла на 2,3%. Об этом во время презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины сообщил координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан, передает корреспондент УНН.

"Экономический рост вернулось в Украину. Экономика выросла на 2,3% за 2016 год", - отметил Ф.Хан.

При этом представитель Всемирного банка отметил, что для продолжения и увеличения экономического роста нужно проводить дальнейшие реформы в Украине.

Напомним, по данным Госстатистики, ВВП Украины в 2016 году увеличился на 2,3% по сравнению с 2015 годом.

Украинские Национальные Новости

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