Всемирный банк: экономика Украины выросла на 2,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В прошлом году экономика Украины выросла на 2,3%. Об этом во время презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины сообщил координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан, передает корреспондент УНН.
"Экономический рост вернулось в Украину. Экономика выросла на 2,3% за 2016 год", - отметил Ф.Хан.
При этом представитель Всемирного банка отметил, что для продолжения и увеличения экономического роста нужно проводить дальнейшие реформы в Украине.
Напомним, по данным Госстатистики, ВВП Украины в 2016 году увеличился на 2,3% по сравнению с 2015 годом.