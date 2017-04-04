Світовий банк: економіка України зросла на 2,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Минулого року економіка України зросла на 2,3%. Про це під час презентації нового економічного огляду та макроекономічного прогнозу для України повідомив координатор сектору боротьби з бідністю та макроекономічної політики, провідний економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Хан, передає кореспондент УНН.
"Економічне зростання повернулося до України. Економіка зросла на 2,3% за 2016 рік", - зазначив Ф.Хан.
При цьому представник Світового банку зазначив, що для продовження та збільшення економічного зростання потрібно проводити подальші реформи в Україні.
Нагадаємо, за даними Держстатистики, ВВП України у 2016 році збільшився на 2,3% у порівнянні з 2015 роком.