Всемирный банк дал прогноз росту ВВП Украины в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В 2017 году рост экономики Украины прогнозируется на уровне 2%. Об этом во время презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины сообщил координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан, передает корреспондент УНН.
"Рост экономики прогнозируется на уровне 2% в 2017 году. Угольная и торговая блокада в 2017 году будет влиять на такие важные секторы экономики, как металлургия и производство электроэнергии", - сообщил Ф.Хан.
Напомним, во Всемирном банке отметили, что для продолжения и увеличения экономического роста нужно проводить дальнейшие реформы в Украине.