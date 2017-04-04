Всемирный банк дал прогноз росту ВВП Украины в 2017 году

"Рост экономики прогнозируется на уровне 2% в 2017 году. Угольная и торговая блокада в 2017 году будет влиять на такие важные секторы экономики, как металлургия и производство электроэнергии", - сообщил Ф.Хан.

Напомним, во Всемирном банке отметили, что для продолжения и увеличения экономического роста нужно проводить дальнейшие реформы в Украине.