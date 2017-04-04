Світовий банк дав прогноз зростанню ВВП України у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У 2017 році зростання економіки України прогнозується на рівні 2%. Про це під час презентації нового економічного огляду та макроекономічного прогнозу для України повідомив координатор сектору боротьби з бідністю та макроекономічної політики, провідний економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Хан, передає кореспондент УНН.
"Зростання економіки прогнозується на рівні 2% у 2017 році. Вугільна та торгівельна блокада у 2017 році впливатиме на такі важливі сектори економіки, як металургія та виробництво електроенергії", - повідомив Ф.Хан.
Нагадаємо, у Світовому банку зазначили, що для продовження та збільшення економічного зростання потрібно проводити подальші реформи в Україні.