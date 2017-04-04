Світовий банк дав прогноз зростанню ВВП України у 2017 році

"Зростання економіки прогнозується на рівні 2% у 2017 році. Вугільна та торгівельна блокада у 2017 році впливатиме на такі важливі сектори економіки, як металургія та виробництво електроенергії", - повідомив Ф.Хан.

Нагадаємо, у Світовому банку зазначили, що для продовження та збільшення економічного зростання потрібно проводити подальші реформи в Україні.