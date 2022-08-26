Мировые цены на нефть за неделю показывают рост на 3%

По данным Bloomberg по состоянию на 13:43, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,62%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 93,70 доллара за баррель, прибавив 1,28%.

Детали

Цены на нефть выросли в пятницу, поскольку свежие данные США снизили опасения по поводу рецессии, хотя предстоящее выступление главы Федеральной резервной системы США ограничило дальнейший рост, отмечает Reuters.

Так, экономика США сократилась более умеренными темпами, чем предполагалось, во втором квартале.

Обе марки, как ожидается, покажут примерно 3% роста за неделю, пишет издание.