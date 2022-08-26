Світові ціни на нафту за тиждень показують зростання на 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у п'ятницю під час торгів зросли в ціні до 100,95 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 13:43, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,62%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 93,70 долара за барель, додавши 1,28%.
Деталі
Ціни на нафту зросли у п'ятницю, оскільки свіжі дані США знизили побоювання з приводу рецесії, хоча майбутній виступ голови Федеральної резервної системи США обмежив подальше зростання, відзначає Reuters.
Так, економіка США скоротилася помірнішими темпами, ніж передбачалося, у другому кварталі.
Обидві марки, як очікується, покажуть приблизно 3% зростання за тиждень, пише видання.