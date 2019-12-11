Мировые цены на нефть продолжили падение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром упали в цене до 63,99 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,54%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,99 доллара за баррель, потеряв 0,42%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозам НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.