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Світові ціни на нафту продовжили падіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у середу зранку впали в ціні до 63,99 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,54%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,99 долара за барель, втративши 0,42%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

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