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Мировые цены на нефть повысились

Киев • УНН

 • 10932 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре во вторник утром выросли в цене до 72,25 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Мировые цены на нефть повысились

По данным издания по состоянию на 7:55, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысились на 0,06%.

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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,66 доллара за баррель, прибавив 0,35%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

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