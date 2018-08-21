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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12913 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Світові ціни на нафту підвищилися

Київ • УНН

 • 10932 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у вівторок зранку зросли в ціні до 72,25 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Світові ціни на нафту підвищилися

За даними видання станом на 7:55, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилися на 0,06%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тарифи на транспортування нафти в Україні планують підвищити

При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,66 долара за барель, додавши 0,35%.

Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.

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