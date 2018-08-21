Світові ціни на нафту підвищилися
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у вівторок зранку зросли в ціні до 72,25 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:55, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent підвищилися на 0,06%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тарифи на транспортування нафти в Україні планують підвищити
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,66 долара за барель, додавши 0,35%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.