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Свитолина вышла в финал турнира в Брисбене

Киев • УНН

 • 14163 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Брисбене завершились два полуфинальных поединка, в одном из которых украинка Элина Свитолина (3 сеяная) противостояла 2-й сеяной чешке Каролине Плишковой, передает УНН.

Свитолина вышла в финал турнира в Брисбене

После провального старта - 0:4, наша землячка "перевернула" ход событий на корте и довела первую партию до положительного завершения 7:5.

В третьем гейме следующего сета наша соотечественница совершила брейк, а затем выиграла еще один гейм на подаче чешки - 5:2.

Однако Плишкова смогла вернуться к борьбе и выиграла два брейка - 5:5. В следующих геймах украинка преодолела противницу и закончила баталию с 4-го матчбола - 7:5.

Примечательно, что именно Плишкова в прошлогоднем полуфинале в Брисбене выбила из турнирной сетки Свитолину, а впоследствии получила титул победительницы.

Добавим, что второй финалисткой стала 88-й номер мира белоруска Александра Саснович, которая обыграла 7-ю сеяной латвийку Севастову - 7:6 (3), 6:4.

Как сообщал УНН, Долгополов завершил выступления на турнире в Брисбене.

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