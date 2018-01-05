Світоліна вийшла у фіналу турніру в Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Брісбені завершилися два півфінальні поєдинки, в одному з яких українка Еліна Світоліна (3 сіяна) протистояла 2-й сіяній чешці Кароліні Плішковій, передає УНН.
Після провального старту – 0:4, наша землячка "перевернула" хід подій на корті та довела першу партію до позитивного завершення 7:5.
У третьому геймі наступного сету наша співвітчизниця вчинила брейк, а пізніше виграла ще один гейм на подачі чешки – 5:2.
Проте Плішкова змогла повернутися до боротьби та відіграла два брейки – 5:5. В наступних геймах українка переборола супротивницю і закінчила баталію з 4-го матчболу – 7:5.
Примітно, що саме Плішкова в минулорічному півфіналі в Брісбені вибила з турнірної сітки Світоліну, а згодом здобула титул переможниці.
Додамо, що другою фіналісткою стала 88-й номер світу білоруска Олександра Сасновіч, яка обіграла 7-му сіяну латвійку Севастову – 7:6 (3), 6:4.
Як повідомляв УНН, Долгополов завершив виступи на турнірі в Брісбені.