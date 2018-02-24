Свитолина победила россиянку в финале турнира в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина победила на турнире в Дубае, одолев в финале россиянку Дарью Касаткину. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
“Элина ярко и уверенно защитила титул на турнире WTA Dubai Duty Free Tennis Championships”, — говорится в сообщении.
Украинская теннисистка одержала победу в финальном матче против россиянки со счетом 2:0 (6:4, 6:0).
Отметим, призовой фонд турнира составляет 2 623 485 долларов.
Как сообщал УНН, в полуфинальной баталии украинка победила экс-первую ракетку мира, сейчас 9-й номер WTA Ангелик Кербер.