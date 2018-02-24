Світоліна перемогла росіянку у фіналі турніру в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на турнірі в Дубаї, здолавши у фіналі росіянку Дарину Касаткіну. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
“Еліна яскраво і впевнено захистила титул на турнірі WTA Dubai Duty Free Tennis Championships”, — сказано у повідомленні.
Українська тенісистка здобула перемогу у фінальному матчі проти росіянки з рахунком 2:0 (6:4; 6:0).
Зазначимо, призовий фонд турніру становить 2 623 485 доларів.
Як повідомляв УНН, у півфінальній баталії українка перемогла у екс-першої ракетки світу, нині 9-го номера WTA Ангелік Кербер.