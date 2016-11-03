Фотографии Героев Небесной Сотни перенесут в Краеведческий музей в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Заместитель главы ОГА Сергей Коваленко считает хорошей идеей перенести фотографии Героев Небесной Сотни с постамента на главной площади Кропивницкого в Кировоградский областной краеведческий музей для создания отдельной экспозиции. Об этом он сказал на совещании в ОГА по вопросу сооружения памятного знака майдановцам, передает корреспондент УНН.
"Фотографии обязательно должны быть перенесены. Там они должны найти свое постоянное место, так должно быть, поскольку это показывает развитие гражданского общества", - отметил Сергей Коваленко.
Напомним, будущий памятник или памятную доску подвига Героев Небесной Сотни в Кропивницком планируют внести в перечень памятников истории и культуры, чтобы этот объект был под защитой государства на все поколения.