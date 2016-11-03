Фотографии Героев Небесной Сотни перенесут в Краеведческий музей в Кропивницком

"Фотографии обязательно должны быть перенесены. Там они должны найти свое постоянное место, так должно быть, поскольку это показывает развитие гражданского общества", - отметил Сергей Коваленко.

Напомним, будущий памятник или памятную доску подвига Героев Небесной Сотни в Кропивницком планируют внести в перечень памятников истории и культуры, чтобы этот объект был под защитой государства на все поколения.