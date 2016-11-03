Світлини Героїв Небесної Сотні перенесуть до Краєзнавчого музею у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Заступник голови ОДА Сергій Коваленко вважає гарною ідеєю перенести фотографії Героїв Небесної Сотні з постаменту на головній площі м.Кропивницький до Кіровоградського обласного краєзнавчого музею для створення окремої експозиції. Про це він сказав на нараді в ОДА з питання спорудження пам’ятного знаку майданівцям, передає кореспондент УНН.
“Фотографії обов’язково мають бути перенесені. Там вони повинні знайти своє постійне місце, так повинно бути, оскільки це показує розвиток громадянського суспільства”, — зауважив Сергій Коваленко.
Нагадаємо, майбутній пам’ятник або пам’ятну дошку подвигу Героїв Небесної Сотні у Кропивницькому планують внести до переліку пам’яток історії і культури аби цей об’єкт був під захистом держави на всі покоління.