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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Світлини Героїв Небесної Сотні перенесуть до Краєзнавчого музею у Кропивницькому

Світлини Героїв Небесної Сотні перенесуть до Краєзнавчого музею у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 9277 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Заступник голови ОДА Сергій Коваленко вважає гарною ідеєю перенести фотографії Героїв Небесної Сотні з постаменту на головній площі м.Кропивницький до Кіровоградського обласного краєзнавчого музею для створення окремої експозиції. Про це він сказав на нараді в ОДА з питання спорудження пам’ятного знаку майданівцям, передає кореспондент УНН.

“Фотографії обов’язково мають бути перенесені. Там вони повинні знайти своє постійне місце, так повинно бути, оскільки це показує розвиток громадянського суспільства”, — зауважив Сергій Коваленко.

Нагадаємо, майбутній пам’ятник або пам’ятну дошку подвигу Героїв Небесної Сотні у Кропивницькому планують внести до переліку пам’яток історії і культури аби цей об’єкт був під захистом держави на всі покоління.

Українські Національні Новини

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