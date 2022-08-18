Мир мог бы снизить выбросы CO2 на 700 млн тонн, если бы люди больше ездили на велосипедах

В настоящее время на транспортный сектор приходится четверть всех выбросов парниковых газов, связанных с нагревающим планету топливом.

Половина этих выбросов приходится на легковые автомобили, и, по прогнозам, мировой транспортный спрос утроится к середине века.

Стремясь снизить уровень углеродного транспорта, правительства и промышленность обратились к электромобилям: только в 2021 году было продано 6,75 миллиона единиц.

Детали

Международная группа исследователей уже собрала первый глобальный набор данных о владении и использовании велосипедов по странам, начиная с начала 1960-х годов.

Они обнаружили, что в период с 1962 по 2015 год мировое производство велосипедов превысило производство автомобилей, при этом на Китай приходилось почти две трети из более 123 миллионов велосипедов, произведенных в 2015 году.

В статье, опубликованной в журнале Communications Earth and Environment, команда показала, что владение велосипедом в целом выше в странах с высоким уровнем дохода и с уровнем дохода выше среднего, но таким же был и процент поездок, совершаемых на автомобиле.

Среди 60 стран, включенных в набор данных, доля использования велосипеда в поездках составила всего пять процентов. В некоторых странах просто не хватает велосипедов, в то время как в других странах с высоким уровнем владения велосипедами, таких как Соединенные Штаты, езда на велосипеде рассматривается скорее как развлечение, чем транспорт.

Команда подсчитала, что если бы каждый подражал датчанам, проезжая велосипедом в среднем 1,6 километра ежедневно, мир мог бы сэкономить около 414 миллионов тонн CO2 в год, что эквивалентно годовым выбросам Великобритании.