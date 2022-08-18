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Мир мог бы снизить выбросы CO2 на 700 млн тонн, если бы люди больше ездили на велосипедах

Киев • УНН

 • 225519 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Мир экономил бы почти 700 миллионов тонн углеродного загрязнения ежегодно – больше, чем ежегодные выбросы Канады – если бы каждый человек принял голландский образ жизни и каждый день ездил на велосипеде, показало новое исследование. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Мир мог бы снизить выбросы CO2 на 700 млн тонн, если бы люди больше ездили на велосипедах

В настоящее время на транспортный сектор приходится четверть всех выбросов парниковых газов, связанных с нагревающим планету топливом.

Половина этих выбросов приходится на легковые автомобили, и, по прогнозам, мировой транспортный спрос утроится к середине века.

Стремясь снизить уровень углеродного транспорта, правительства и промышленность обратились к электромобилям: только в 2021 году было продано 6,75 миллиона единиц.

Детали

Международная группа исследователей уже собрала первый глобальный набор данных о владении и использовании велосипедов по странам, начиная с начала 1960-х годов.

Они обнаружили, что в период с 1962 по 2015 год мировое производство велосипедов превысило производство автомобилей, при этом на Китай приходилось почти две трети из более 123 миллионов велосипедов, произведенных в 2015 году.

В статье, опубликованной в журнале Communications Earth and Environment, команда показала, что владение велосипедом в целом выше в странах с высоким уровнем дохода и с уровнем дохода выше среднего, но таким же был и процент поездок, совершаемых на автомобиле.

Среди 60 стран, включенных в набор данных, доля использования велосипеда в поездках составила всего пять процентов. В некоторых странах просто не хватает велосипедов, в то время как в других странах с высоким уровнем владения велосипедами, таких как Соединенные Штаты, езда на велосипеде рассматривается скорее как развлечение, чем транспорт.

Команда подсчитала, что если бы каждый подражал датчанам, проезжая велосипедом в среднем 1,6 километра ежедневно, мир мог бы сэкономить около 414 миллионов тонн CO2 в год, что эквивалентно годовым выбросам Великобритании.

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