Світ міг би знизити викиди CO2 на 700 млн тонн, якби люди більше їздили на велосипедах - дослідження

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Світ заощаджувавав би майже 700 мільйонів тонн вуглецевого забруднення щороку – більше, ніж щорічні викиди Канади – якби кожна людина прийняла голландський спосіб життя та щодня їздила на велосипеді, показало нове дослідження. Про це УНН пише з посиланням на AFP.