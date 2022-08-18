Світ міг би знизити викиди CO2 на 700 млн тонн, якби люди більше їздили на велосипедах - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Світ заощаджувавав би майже 700 мільйонів тонн вуглецевого забруднення щороку – більше, ніж щорічні викиди Канади – якби кожна людина прийняла голландський спосіб життя та щодня їздила на велосипеді, показало нове дослідження. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
В даний час на транспортний сектор припадає чверть усіх викидів парникових газів, пов'язаних із паливом, що нагрівають планету.
Половина цих викидів посідає легкові автомобілі, і, за прогнозами, світовий транспортний попит потроїться до середини століття.
Прагнучи знизити рівень вуглецевого транспорту, уряди та промисловість звернулися до електромобілів: лише 2021 року було продано 6,75 мільйона одиниць.
Деталі
Міжнародна група дослідників вже зібрала перший глобальний набір даних про володіння та використання велосипедів країнами, починаючи з початку 1960-х років.
Вони виявили, що в період з 1962 по 2015 рік світове виробництво велосипедів перевищило виробництво автомобілів, при цьому на Китай припадало майже дві третини з більш ніж 123 мільйонів велосипедів, вироблених у 2015 році.
У статті, опублікованій в журналі Communications Earth and Environment, команда показала, що володіння велосипедом в цілому вище в країнах з високим рівнем доходу і з рівнем доходу вище середнього, але таким же був і відсоток поїздок, що здійснюються на автомобілі.
Серед 60 країн, включених у набір даних, частка використання велосипеда у поїздках становила лише п'ять відсотків. У деяких країнах просто не вистачає велосипедів, в той час як в інших країнах з високим рівнем володіння велосипедами, таких як Сполучені Штати, їзда на велосипеді розглядається скоріше як розвага, ніж транспорт.
Команда підрахувала, що якби кожен наслідував данців, проїжджаючи велосипедом в середньому 1,6 кілометра щодня, світ міг би заощадити близько 414 мільйонів тонн CO2 на рік, що еквівалентно річним викидам Великої Британії.