Светловодск после ночной атаки рф накрыл сильный ливень, глава ОВА просит помощи в восстановлении в городе

Светловодск в Кировоградской области после массированной ночной атаки рф накрыли несколько волн сильного ливня, сообщил председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович, призвав помочь горожанам, прежде всего, строительными материалами, ведь, по его словам, "люди в беде", пишет УНН.

Светловодск приходит в себя после массированной ночной атаки ракетами и дронами. К последствиям вражеского удара добавились еще и несколько волн сильного ливня. Люди в беде. Несмотря на то, что с самого утра за восстановление взялись коммунальщики, местные меценаты, международные благотворительные организации, пострадавшим все равно необходима помощь. В первую очередь - строительными материалами - написал Райкович.

Председатель ОВА сообщил, что обратился к руководителям всех общин области с просьбой "поддержать светловодцев в такое сложное время".

"Любая помощь строительными, кровельными материалами пригодится. Надеюсь на понимание. Верю, что поддержка будет. Так, как умеют только украинцы", - подчеркнул Райкович.

Напомним

В ночь на 28 мая россияне атаковали промышленное предприятие в Светловодске на Кировоградщине. В результате атаки рф три человека получили ранения, повреждены десятки домов. По данным ГСЧС, 76 частных жилых домов и девятиэтажка попали под российский удар ночью в Светловодске.

Также из-за атаки рф были отключения света.