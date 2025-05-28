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На Кіровоградщині через атаку рф є відключення світла

Київ • УНН

 • 554 перегляди

У Світловодську на Кіровоградщині через нічну атаку рф на промислове підприємство постраждали люди. Двох із трьох поранених госпіталізовано, понад 1400 абонентів без світла.

На Кіровоградщині через атаку рф є відключення світла

У Світловодську на Кіровоградщині, де рф атакувала промислове підприємство, двоє людей опинилися у лікарні, частина жителів без електропостачання внаслідок ворожого удару, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

Серед трьох постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки, двох госпіталізовано. Наразі понад 1400 абонентів – без електропостачання

- написав Райкович.

Ворог атакував промислове підприємство у Кіровоградській області: троє поранених28.05.25, 07:22 • 1868 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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