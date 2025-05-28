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Світловодськ після нічної атаки рф накрила сильна злива, голова ОВА просить допомоги у відновленні в місті

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Світловодськ на Кіровоградщині потерпає від наслідків нічної атаки рф та сильної зливи. Пошкоджено десятки будинків, потрібна допомога будівельними матеріалами.

Світловодськ після нічної атаки рф накрила сильна злива, голова ОВА просить допомоги у відновленні в місті

Світловодськ на Кіровоградщині після масованої нічної атаки рф накрили кілька хвиль сильної зливи, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, закликавши допомогти містянам, передусім, будівельними матеріалами, адже, з його слів, "люди в біді", пише УНН.

Світловодськ оговтується після масованої нічної атаки ракетами і дронами. До наслідків ворожого удару додалися ще й кілька хвиль сильної зливи. Люди в біді. Незважаючи на те, що з самого ранку за відновлення взялися комунальники, місцеві меценати, міжнародні благодійні організації, постраждалим все одно необхідна допомога. Найперше - будівельними матеріалами

- написав Райкович.

Голова ОВА повідомив, що звернувся до керівників усіх громад області з проханням "підтримати світловодців у такий складний час".

"Будь-яка допомога будівельними, покрівельними матеріалами стане в нагоді. Сподіваюсь на розуміння. Вірю, що підтримка буде. Так, як вміють тільки українці", - наголосив Райкович.

Нагадаємо

У ніч на 28 травня росіяни атакували промислове підприємство у Світловодську на Кіровоградщині. Внаслідок атаки рф троє людей отримали поранення, пошкоджено десятки будинків. За даними ДСНС, 76 приватних житлових будинків і дев’ятиповерхівка потрапили під російський удар вночі у Світловодську.

Також через атаку рф були відключення світла.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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