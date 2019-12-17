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Столкновения под ВР: стало известно, какие травмы получили правоохранители

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В результате столкновений под Верховной Радой Украины правоохранители получили легкие травмы - ожоги глаз, перелом пальцев и ушиб носа. Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Пострадало в настоящее время 17 полицейских, обратились, к счастью, с легкими травмами: перелом пальцев, ссадины лица, ушиб носа и много ожогов глаз от использования газа", - сообщил Корищенко.

Также по его словам, в больничные учреждения обратились и гражданские.

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"Двое гражданских лиц обратились в медучреждения. С ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить когда и при каких обстоятельствах они получили эти телесные повреждения", - добавил он.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате пострадало двое правоохранителей, их доставили в больницу. Также сообщалось, что полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.

Как ранее УНН сообщал, что митингующие под Верховной Радой Украины разобрали мостовую и разбили ею окна.

Кроме этого, в результате столкновений под Верховной Радой Украины на данный момент сообщается о 17 пострадавших правоохранителях и 26 задержанных правонарушителях.

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