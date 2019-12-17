Сутички під ВР: стало відомо, які травми отримали правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Внаслідок сутичок під Верховною Радою України правоохоронці отримали легкі травми - опіки очей, перелом пальців та забій носа. Про під час брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Постраждало на цей час 17 поліцейських, звернулися, на щастя, з легкими травмами: перелом пальців, садини обличчя, забій носа і багато опіків очей від використання газу”, — повідомив Крищенко.
Також за його словами, до лікарняних закладів звернулися і цивільні.
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“Двоє цивільних осіб звернулися до медзакладів. З ними будуть спілкуватися поліцейські, щоб з’ясувати коли і за яких обставин вони отримали ці тілесні ушкодження”, — додав він.
Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення. У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню. Також повідомлялося, що поліцейські у столиці демонтували військові намети у районі Верховної Ради, де проходить акція, та затримали найбільш активних її учасників.
Як раніше повідомляв УНН, мітингувальники під Верховною Радою України розібрали бруківку та розбили нею вікна.
Окрім цього, внаслідок сутичок під Верховною Радою України на даний момент повідомляється про 17 постраждалих правоохоронців та 26 затриманих правопорушників.