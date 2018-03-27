Сущенко не признал вину в полном объеме - адвокат

КИЕВ. 27 марта. УНН. Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно содержится в Российской Федерации, на предварительных слушаниях в российском суде не признал свою вину в полном объеме. Об этом сообщал адвокат Марк Фейгин в Twitter, передает УНН.