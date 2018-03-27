Сущенко не визнав провину в повному обсязі - адвокат

"Роман Сущенко вину не визнав в повному обсязі", - написав М.Фейгін.

Відзначимо, 27 березня в Московському міському суді проходять попередні слухання у справі Романа Сущенко.

Раніше повідомлялося, що Московський міський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенко до 30 березня 2018 року. Сущенко звинувачується в шпигунстві. Сам журналіст своєї провини не визнає.

Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.

Роман Сущенко вину не визнав в повному обсязі