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Сущенко не визнав провину в повному обсязі - адвокат

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Український журналіст Роман Сущенко, який незаконно утримується в Російській Федерації, на попередніх слуханнях у російському суді не визнав свою провину в повному обсязі. Про це повідомляв адвокат Марк Фейгін в Twitter, передає УНН.

"Роман Сущенко вину не визнав в повному обсязі", - написав М.Фейгін.

Відзначимо, 27 березня в Московському міському суді проходять попередні слухання у справі Романа Сущенко.

Раніше повідомлялося, що Московський міський суд продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенко до 30 березня 2018 року. Сущенко звинувачується в шпигунстві. Сам журналіст своєї провини не визнає.

Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.

Роман Сущенко вину не визнав в повному обсязі

- Mark Feygin (@FeyginMark) 27 березня 2018 р

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