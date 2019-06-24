Суркисы встречались с Луценко после экстрадиции в Украину Крючкова - СМИ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 62445 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 133132 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 116368 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 175510 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 223022 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 195098 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 235363 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 205791 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 471252 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 238856 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
81%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 115739 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 43948 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 74566 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 47728 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 72714 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 241252 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 221392 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 306936 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 471252 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 566368 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 16008 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 175510 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 74048 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 70910 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 76588 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Суркисы встречались с Луценко после экстрадиции в Украину Крючкова - СМИ

Киев • УНН

 • 6335 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Братья-бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы неафишировано посещали Генеральную прокуратуру после того, как в Украину был экстрадирован экс-руководитель компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы", передает УНН.

Суркисы встречались с Луценко после экстрадиции в Украину Крючкова - СМИ

Сообщается, что 25 апреля журналисты зафиксировали, как машина, которой пользуются братья-бизнесмены Суркисы, выехала с территории Генеральной прокуратуры в Киеве. В тот же период из Германии в Украину был экстрадирован Крючков. Тогда же были обнародованы записи его телефонных разговоров с Игорем Кононенко и братьями Суркисами, говорится в расследовании.

Журналисты обратились в ГПУ за официальным комментарием по этому поводу. В Генпрокуратуре ответили, что 25 апреля Суркисы находились на личном приеме граждан, который осуществлялся генеральным прокурором.

Такую же версию письменно подтвердил журналистам и Григорий Суркис.

Напомним, Суркисы являются фигурантами дела о хищении в энергетике. Уголовное производство было зарегистрировано в 2015 году, его расследует НАБУ. Подозреваемым по делу является экс-депутат Дмитрий Крючков. Его обвиняют в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" объемом более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

Ранее журналисты "Схем", провели расследование и установили, что средства, вырученные в результате коррупционных схем, свозили, в том числе и в офис братьев Суркисов.

Самого же Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,549.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,760.35