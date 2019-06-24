Суркисы встречались с Луценко после экстрадиции в Украину Крючкова - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Братья-бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы неафишировано посещали Генеральную прокуратуру после того, как в Украину был экстрадирован экс-руководитель компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы", передает УНН.
Сообщается, что 25 апреля журналисты зафиксировали, как машина, которой пользуются братья-бизнесмены Суркисы, выехала с территории Генеральной прокуратуры в Киеве. В тот же период из Германии в Украину был экстрадирован Крючков. Тогда же были обнародованы записи его телефонных разговоров с Игорем Кононенко и братьями Суркисами, говорится в расследовании.
Журналисты обратились в ГПУ за официальным комментарием по этому поводу. В Генпрокуратуре ответили, что 25 апреля Суркисы находились на личном приеме граждан, который осуществлялся генеральным прокурором.
Такую же версию письменно подтвердил журналистам и Григорий Суркис.
Напомним, Суркисы являются фигурантами дела о хищении в энергетике. Уголовное производство было зарегистрировано в 2015 году, его расследует НАБУ. Подозреваемым по делу является экс-депутат Дмитрий Крючков. Его обвиняют в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" объемом более 300 млн грн.
Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.
Ранее журналисты "Схем", провели расследование и установили, что средства, вырученные в результате коррупционных схем, свозили, в том числе и в офис братьев Суркисов.
Самого же Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов".