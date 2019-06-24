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Суркіси зустрічалися з Луценком після екстрадиції в Україну Крючкова - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Брати-бізнесмени Григорій та Ігор Суркіси неафішовано відвідували Генеральну прокуратуру після того, як в Україну був екстрадований екс-керівник компанії "Енергомережа" Дмитро Крючков. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми", передає УНН.

Суркіси зустрічалися з Луценком після екстрадиції в Україну Крючкова - ЗМІ

Повідомляється, що 25 квітня журналісти зафіксували, як машина, якою користуються брати-бізнесмени Суркіси, виїхала з території Генеральної прокуратури у Києві. У той же період з Німеччини до України був екстрадований Крючков. Тоді ж були оприлюднені записи його телефонних розмов із Ігорем Кононенком і братами Суркісами, йдеться у розслідуванні.

Журналісти звернулися до ГПУ за офіційним коментарем з цього приводу. У Генпрокуратурі відповіли, що 25 квітня Суркіси перебували на особистому прийомі громадян, який здійснювався генеральним прокурором.

Таку ж версію письмово підтвердив журналістам і Григорій Суркіс.

Нагадаємо, Суркіси є фігурантами справи про розкрадання в енергетиці. Кримінальне провадження було зареєстровано у 2015 році, його розслідує НАБУ. Підозрюваним у справі є екс-депутат Дмитро Крючков. Його звинувачують в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" обсягом понад 300 млн грн.

Але йдеться не лише про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

Раніше журналісти "Схем", провели розслідування і встановили, що кошти, виручені у результаті корупційних схем, звозили, у тому числі, й в офіс братів Суркісів.

Самого ж Крючкова ЗМІ та експерти називають "людиною Суркісів".

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