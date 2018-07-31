Суркис, который лоббирует интересы России, не должен представлять Украину в УЕФА - политолог
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Наиболее известным примером сращения футбола и политики является деятельность финансово-политической группировки братьев Суркисов и их партнера Виктора Медведчука. Оба не считают Россию агрессором и участвуют в гибридной войне против Украины. Об этом авторском блоге написал политолог, директор Communication group Владимир Манько, передает УНН.
По мнению эксперта, о русскоориентированных взглядах Суркисов красноречиво свидетельствует личная встреча с Путиным.
"Об этом стало известно из расследования британского журналиста Тима Уайта. Итак Суркис договаривался с Путиным. О чем? Ну, пожалуй, о лоббировании российских интересов в европейском и мировом футболе. Не могли не говорить и о политической ситуации в Украине. В предвыборный период для хозяина Кремля важно определить союзников в Украине.
В этом контексте можно объяснить активизацию политического партнера владельцев "Динамо" и кума Путина Виктора Медведчука. Очевидно, с помощью Кремля идет попытка реанимации его старого политпроекта СДПУ (о) или блока "Не так".
Делаться это будет под новым брендом. А идея будет старой: использовать футбол для его конвертации в политический капитал", - считает Манько.
Он также отметил, что в этом контексте следует воспринимать и атаку Суркисов на Федерацию футбола Украины. Поэтому, по мнению политолога, "время поднимать вопрос о целесообразности пребывания прокремлевского Суркиса представителем Украины в УЕФА".
"Туда должен прийти новый, профессиональный, некоррумпированный, патриотический футбольный функционер. Чтобы не заниматься коррупцией и лоббировать интересы Украины, а не России", - подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее фаны "Динамо" призвали Суркиса ответить за уничтожение команды.