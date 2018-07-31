Суркіс, який лобіює інтереси Росії, не має представляти Україну в УЄФА - політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Найбільш відомим прикладом зрощення футболу й політики є діяльність фінансово-політичного угруповання братів Суркісів та їх партнера Віктора Медведчука. Обидва не вважають Росію агресором та беруть учать у гібридній війні проти України. Про це авторському блозі написав політолог, директор Communication group Володимир Манько, передає УНН.
На переконання експерта, про російськоорієнтовані погляди Суркісів красномовно свідчить особиста зустріч із Путіним.
“Про це стало відомо з розслідувань британського журналіста Тіма Уайта. Отже Суркіс домовлявся з Путіним. Про що? Та, мабуть, про лобіювання російських інтересів в європейському й світовому футболі. Не могли не говорити й про політичну ситуацію в Україні. У передвиборчий час для господаря Кремля важливо окреслити союзників в Україні.
В цьому контексті можна пояснити активізацію політичного партнера власників "Динамо" і кума Путіна Віктора Медведчука. Очевидно, за допомогою Кремля йде спроба реанімації його старого політпроекту СДПУ(о) чи блоку "Не так".
Робитиметься це під новим брендом. А ідея буде старою: використати футбол для його конвертації у політичний капітал”, — вважає Манько.
Він також зазначив, що в цьому контексті слід сприймати й атаку Суркісів на Федерацію футболу України. А тому, на переконання політолога, “час підіймати питання про доцільність перебування прокремлівського Суркіса представником України в УЄФА”.
“Туди має прийти новий, фаховий, некорумпований, патріотичний футбольний функціонер. Щоб не займатись корупцією і лобіювати інтереси України, а не Росії”, — наголосив експерт.
Нагадаємо, раніше фани “Динамо” закликали Суркіса відповісти за знищення команди.