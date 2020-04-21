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Суркис не сдержал обещаний: “Динамо” таки планируют урезать зарплаты

Суркис не сдержал обещаний: “Динамо” таки планируют урезать зарплаты

Киев  •  УНН

 • 17790 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Киевское “Динамо” может сократить зарплаты игрокам команды. Об этом заявил президент ФК Игорь Суркис в интервью телеканалу “Футбол”, передает УНН.

По словам Суркиса, на такой шаг киевский клуб может пойти в связи с карантином, который привел к паузе в чемпионате Украины.

“Мы получили официальную бумагу от ФИФА, где есть только рекомендательные вещи, не силовые. Она о том, что можно садиться и на время карантина договариваться со своими футболистами о понижении зарплат.

То ли это 50%, то ли это 30%, то ли 70%. Я свяжусь со своими коллегами, президентами клубов, мы посоветуемся, как они. Чтобы не было такого — кого-то ломать через колено. Будем принимать решение.

Если бы чемпионат закрылся на один месяц, то не стоило бы вообще об этом говорить. Но как я вижу, это еще месяца полтора-два. Мы, как люди, которые считают деньги, будем работать в этом направлении”, — сказал Суркис.

Однако ранее Суркис заявлял, что будет выполнять условия контрактов с футболистами, несмотря на карантин в Украине.

“Я не могу сегодня своего футболиста заставить получать из-за форс-мажора меньшую зарплату, если он с этим сам не согласится, если будет предложено. Но я ему и предложить сегодня ничего не могу, потому что я не знаю, как надо действовать в этой ситуации. Мы впервые оказались в такой ситуации. Я тоже не могу же говорить, что чемпионат закрыт на длительный период.

Мы закрыли чемпионат меньше месяца назад. Прошло 20 дней, допустим. Говорить, что нужно платить меньше и прочее — у них есть контракт. Пока я президент клуба, пока и буду выполнять контракт”, — сказал он в эфире передачи “Цыганык Live” в начале апреля.

Напомним, что официальные заработные платы игроков “Динамо” составляют в среднем от 20 до 30 тыс. грн, в то время как реальные — насчитывают несколько десятков тысяч евро каждый месяц.

Таким образом, разница между “белыми” и “оффшорными” гонорарами киевлян исчисляется в миллионах евро, что, по мнению экспертов, приводит к минимизации налоговых отчислений столичного ФК в бюджет Украины.

Президент ФК “Динамо” Игорь Суркис после очередного расследования в СМИ на эту тему пообещал опубликовать официальные данные о зарплатах своих футболистов, но слово тогда так и не сдержал.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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