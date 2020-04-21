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Суркіс не дотримав обіцянок: "Динамо" таки планують урізати зарплати

Суркіс не дотримав обіцянок: "Динамо" таки планують урізати зарплати

Київ • УНН

 • 17790 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Київське "Динамо" може скоротити зарплати гравцям команди. Про це заявив президент ФК Ігор Суркіс в інтерв'ю телеканалу "Футбол", передає УНН.

За словами Суркіса, на такий крок київський клуб може піти в зв'язку з карантином, який привів до паузи в чемпіонаті України.

"Ми отримали офіційний папір від ФІФА, де є тільки рекомендаційні речі, які не силові. Він про те, що можна сідати і на час карантину домовлятися зі своїми футболістами про зниження зарплат.

Чи то 50%, чи 30%, чи 70%. Я зв'яжуся зі своїми колегами, президентами клубів, ми порадимося, як вони. Щоб не було такого - когось ламати через коліно. Будемо ухвалювати рішення.

Якби чемпіонат закрився на один місяць, то не варто було б взагалі про це говорити. Але як я бачу, це ще місяця півтора-два. Ми, як люди, які рахують гроші, будемо працювати в цьому напрямку", - сказав Суркіс.

Однак раніше Суркіс заявляв, що буде виконувати умови контрактів з футболістами, незважаючи на карантин в Україні.

"Я не можу сьогодні свого футболіста змусити отримувати через форс-мажор меншу зарплату, якщо він з цим сам не погодиться, якщо буде запропоновано. Але я йому і запропонувати сьогодні нічого не можу, тому що я не знаю, як треба діяти в цій ситуації. Ми вперше опинилися в такій ситуації. Я теж не можу ж говорити, що чемпіонат закритий на тривалий період.

Ми закрили чемпіонат менше місяця назад. Минуло 20 днів, припустимо. Говорити, що потрібно платити менше та інше - у них є контракт. Поки я президент клубу, поки і буду виконувати контракт", - сказав він в ефірі передачі "Циганик Live" на початку квітня.

Нагадаємо, що офіційні заробітні плати гравців "Динамо" становлять в середньому від 20 до 30 тис. грн, у той час як реальні - налічують кілька десятків тисяч євро щомісяця.

Таким чином, різниця між "білими" і "офшорними" гонорарами киян обчислюється у мільйонах євро, що, на думку експертів, призводить до мінімізації податкових відрахувань столичного ФК в бюджет України.

Президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс після чергового розслідування в ЗМІ на цю тему пообіцяв опублікувати офіційні дані про зарплати своїх футболістів, але слово тоді так і не дотримав.

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