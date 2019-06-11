Супрун сказала наличие железа в яблоках

Ульяна Супрун рассказала, для чего нужно железо организму человека, какие болезни может вызвать его недостаток, и посоветовала в каких продуктах следует искать железо.

"Железо нашему организму необходимо для переноса кислорода эритроцитами, работы мышц, иммунной системы, синтеза ДНК и функционирования ряда ферментов. Нехватка железа в рационе или наша неспособность его усваивать и накапливать в теле вызывают железодефицитную анемию .. В случае анемии важно вовремя понять, что она именно железодефицитная. А если нет, следует найти настоящую причину и принять терапевтические мероприятия", - говорится в сообщении.



По ее словам, железо в продуктах растительного и животного происхождения, но в разной форме:

• железо в животных продуктах: красном мясе, печени, кровянке - в 55-60% находится в гемовой форме.

• негемовое железо встречается в добавках и растительной пищи. Наибольшее его содержание в орехах, бобовых, гречке, шпинате, черносливе и кураге, и зелени, в частности, крапиве и листовой капусте.

Как сообщает Супрун, суточная потребность в железе зависит от возраста, веса, физиологического состояния и составляет:

▪ детям до года потребность нужно около 11 миллиграммов в сутки

▪ старшим детям 7-10 миллиграммов

▪ подросткам и взрослым - 14-18 мг

▪ людям старше 50 - 8 мг

▪ во время беременности потребность в железе составляет 27 мг в сутки.

Чтобы предотвратить нехватку железа в организме, необходимо своевременно проходить обследование, делать анализ крови, следить за состоянием своего здоровья.



"Всегда консультируйтесь с врачом перед приемом добавок. Именно врач может учесть взаимодействие с другими лекарствами, назначить правильную дозировку и при необходимости - дополнительные обследования", - резюмировала руководительница МОЗ.



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