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Супрун заперечила наявність заліза у яблуках

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. В яблуках немає заліза, і не треба закопувати під дерево іржаву залізяку, заявила Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє УНН з посиланням на сторінку очільниці у Facebook.

Супрун заперечила наявність заліза у яблуках

Уляна Супрун розповіла, для чого потрібне залізо організму людини, які хвороби може викликати його нестача, та порадила в яких продуктах слід шукати залізо.

" Залізо нашому організмі потрібне для перенесення кисню еритроцитами, роботи м’язів, імунної системи, синтезу ДНК та функціонування низки ферментів. Брак заліза в раціоні чи наша нездатність його засвоювати і накопичувати в тілі викликають залізодефіцитну анемію.. В разі анемії важливо вчасно зрозуміти, що вона саме залізодефіцитна. Бо якщо ні, слід знайти справжню причину і вжити терапевтичних заходів ", - йдеться в повідомленні.

За її словами, залізо є в продуктах рослинного і тваринного походження, але в різній формі:
• залізо у тваринних продуктах: червоному м’ясі, печінці, кров’янці — у 55-60% знаходиться в гемовій формі.
• негемове залізо зустрічається в добавках та рослинній їжі. Найбільший його вміст в горіхах, бобових, гречці, шпинаті,чорносливі та куразі, і зелені, зокрема, кропиві та листовій капусті.

Як повідомляє Супрун, добова потреба в залізі залежить від віку, ваги, фізіологічного стану і становить:
▪ дітям до року потреба потрібно близько 11 міліграмів на добу
▪ старшим дітям 7-10 міліграмів
▪ підліткам і дорослим — 14-18 міліграмів
▪ людям старшим за 50 — 8 міліграмів
▪ під час вагітності потреба в залізі складає 27 мг на добу.

Аби запобігти браку заліза в організмі, необхідно вчасно проходити обстеження, робити аналіз крові, слідкувати за станом свого здоров'я.

"Завжди консультуйтеся з лікарем перед прийомом добавок. Саме лікар може врахувати взаємодію з іншими ліками, призначити правильне дозування і за потреби — додаткові обстеження", - резюмувала очільниця МОЗ.

Нагадаємо, Супрун розвіяла міф про безпеку кальянів. 

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