Супрун заперечила наявність заліза у яблуках

Уляна Супрун розповіла, для чого потрібне залізо організму людини, які хвороби може викликати його нестача, та порадила в яких продуктах слід шукати залізо.

" Залізо нашому організмі потрібне для перенесення кисню еритроцитами, роботи м’язів, імунної системи, синтезу ДНК та функціонування низки ферментів. Брак заліза в раціоні чи наша нездатність його засвоювати і накопичувати в тілі викликають залізодефіцитну анемію.. В разі анемії важливо вчасно зрозуміти, що вона саме залізодефіцитна. Бо якщо ні, слід знайти справжню причину і вжити терапевтичних заходів ", - йдеться в повідомленні.



За її словами, залізо є в продуктах рослинного і тваринного походження, але в різній формі:

• залізо у тваринних продуктах: червоному м’ясі, печінці, кров’янці — у 55-60% знаходиться в гемовій формі.

• негемове залізо зустрічається в добавках та рослинній їжі. Найбільший його вміст в горіхах, бобових, гречці, шпинаті,чорносливі та куразі, і зелені, зокрема, кропиві та листовій капусті.

Як повідомляє Супрун, добова потреба в залізі залежить від віку, ваги, фізіологічного стану і становить:

▪ дітям до року потреба потрібно близько 11 міліграмів на добу

▪ старшим дітям 7-10 міліграмів

▪ підліткам і дорослим — 14-18 міліграмів

▪ людям старшим за 50 — 8 міліграмів

▪ під час вагітності потреба в залізі складає 27 мг на добу.

Аби запобігти браку заліза в організмі, необхідно вчасно проходити обстеження, робити аналіз крові, слідкувати за станом свого здоров'я.



"Завжди консультуйтеся з лікарем перед прийомом добавок. Саме лікар може врахувати взаємодію з іншими ліками, призначити правильне дозування і за потреби — додаткові обстеження", - резюмувала очільниця МОЗ.



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