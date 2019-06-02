Супрун розвіяла міф про безпеку кальянів

Супрун зазначила, що кальян навпаки - небезпечніший за сигарети.

"Година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. Адже під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, в той час як курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74.1 л диму", - пояснила Супрун.

Також, Супрун назвала причини, чому кальян не є безпечною альтернативою сигаретам:

1. Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які в тому числі притаманні диму цигарок.

2. Дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легень та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.

3. Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти.

4. Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, як і в сигаретах.

5. Діти, народжені в жінок, які під час вагітності часто курили кальян, мають вищий ризик розвитку респіраторних захворювань.

6. Навіть якщо курити безтютюновий кальян, уникнути шкоди для здоров’я не вийде. Людині небезпечно вдихати будь-які продукти згоряння, навіть ароматизовані.

7. Куріння кальянів становить також іншу небезпеку: передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції.

Окрім того, Супрун додала, що кальяни шкодять також пасивним курцям – людям, які його вдихають, перебуваючи в одному приміщенні. Адже вони дихають не лише тютюновим димом, а й продуктами згоряння.

Нагадаємо, станом на 30 травня, близько 7 мільйонів українців палять, а від пов’язаних із курінням хвороб щороку помирає 85 тисяч.