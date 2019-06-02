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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 11492 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109332 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144159 просмотра

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Супрун развеяла миф о безопасности кальянов

Супрун развеяла миф о безопасности кальянов

Киев  •  УНН

 • 17815 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Сейчас существует распространенный миф о том, что табачный дым проходит через воду и поэтому становится безопасным. Кальян часто предлагают как менее вредную альтернативу сигаретам. Но это не правда. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, передает УНН.

Супрун отметила, что кальян наоборот - опаснее сигарет.

"Час курение кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма", - пояснила Супрун.

Также, Супрун назвала причины, почему кальян не является безопасной альтернативой сигаретам:

1. Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущие дыму сигарет.

2. Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

3. Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты.

4. Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, как и в сигаретах.

5. Дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, имеют более высокий риск развития респираторных заболеваний.

6. Даже если курить бестабачный кальян, избежать вреда для здоровья не получится. Человеку опасно вдыхать любые продукты сгорания, даже ароматизированные.

7. Курение кальянов составляет также другую опасность: передавая трубку между разными людьми, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции.

Кроме того, Супрун добавила, что кальяны вредят также пассивным курильщикам - людям, которые его вдыхают, находясь в одном помещении. Ведь они дышат не только табачным дымом, но и продуктами сгорания.

Напомним, по состоянию на 30 мая, около 7 миллионов украинцев курят, а от связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тысяч.

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