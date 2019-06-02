Супрун развеяла миф о безопасности кальянов

КИЕВ. 2 июня. УНН. Сейчас существует распространенный миф о том, что табачный дым проходит через воду и поэтому становится безопасным. Кальян часто предлагают как менее вредную альтернативу сигаретам. Но это не правда. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, передает УНН.