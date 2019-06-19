Супрун: только половина ВИЧ-инфицированных в Украине знает о своем статусе

“Сегодня в Украине около 244 тысяч ВИЧ-инфицированных. В то же время лишь половина людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе. Но именно своевременное диагностирование болезни является залогом эффективного лечения, которое существенно продлевает жизнь. Пройти тест украинцы могут у своего семейного врача или в центрах тестирования”, — написала Супрун.

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Она акцентировала внимание на том, что наиболее распространенный путь заражения ВИЧ-инфекцией (65%) в Украине — половой путь.

“Значительное количество новых случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией приходится на молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет”, — сообщила Супрун.

Напомним, Минздрав Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.