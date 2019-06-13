МОЗу дозволили за бюджетні кошти закуповувати послуги із супроводу і профілактики ВІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Уряд затвердив постанову, що дозволяє закуповувати послуги із супроводу та профілактики ВІЛ за кошти державного бюджету. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я України.
Як зазначили в прес-службі відомства, відповідно до постанови "Деякі питання надання послуг представникам групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ" вже у 2019 році буде закуплено послуги з супроводу та профілактики ВІЛ у громадських організацій та інших надавачів послуг, які мають досвід надання такої допомоги. Таким чином, відтепер за кошти державного бюджету фінансуватиметься не лише лікування ВІЛ, але й соціальна складова роботи з пацієнтами.
Закупівля послуг з супроводу та профілактики ВІЛ-інфекції відбуватиметься Центром громадського здоров’я, який вже розпочав проведення тендерних процедур.
“Держава вперше в історії розпочне оплачувати цю роботу за кошти державного та місцевих бюджетів. І це великий прорив на шляху до подолання ВІЛ-інфекції, адже великий відсоток успіху в лікуванні ВІЛ – це консультування і супровід пацієнтів. Саме завдяки цій підтримці вдається отримати прихильність до щоденного вживання антиретровірусних препаратів”, - зазначив перший заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Віктор Ляшко.
При цьому в прес-службі установи додали, що послуги з супроводу та профілактики ВІЛ включають роботу з населенням, що знаходяться в групах ризику інфікування вірусом імунодефіциту. Ці послуги включають проведення тестування, програму обміну шприців та голок, консультації для людей, які дізналися, що мають ВІЛ-інфекцію та психологічну підтримку. Усі витратні матеріали (швидкі тести, презервативи, шприці, тощо) для надання цих послуг вже є в наявності – їх закупили міжнародні партнери.
При цьому в ЦГЗ нагадали, що Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За оновленими оціночними даними, на початок 2019 року в країні проживає близько 200 тисяч ВІЛ-позитивних людей і понад 60 тисяч з них не знають про свій статус.
Найбільш ураженими ВІЛ-інфекцією регіонами є Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Київська, Чернігівська область, а також місто Київ.
За період 1987–2018 роки в країні зафіксовано 48 456 випадки смерті від захворювань, зумовлених СНІДом. У травні 2019 р. в Україні офіційно було зареєстровано 1 463 нових випадків ВІЛ-інфекції. З-поміж них у 674 пацієнтів було діагностовано СНІД, а 251 людина померла від хвороб зумовлених СНІДом.
Основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий — 65,6%. Вчасне діагностування ВІЛ-статуса та початок лікування — гарантує довге та повноцінне життя. Станом на 1 січня 2019 року 102 432 особи отримувало терапію, тоді як ще у 2009 році - лише 15 871 особи.
Нагадаємо, МОЗ України затвердило новий клінічний протокол лікування та профілактики ВІЛ-інфекції.