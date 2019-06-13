МОЗу дозволили за бюджетні кошти закуповувати послуги із супроводу і профілактики ВІЛ

$41.400.13
45.840.29
ukru
Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
Ексклюзив
17:02 • 12920 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 25693 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 43214 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 60522 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 72596 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 141639 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 91883 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70169 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 309098 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 175840 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.7м/с
49%
Популярнi новини

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 104069 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 50443 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 66048 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 38889 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 23805 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 141623 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 309091 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 244241 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 356637 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 369501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 7266 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 11088 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 14686 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 24568 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 15674 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

МОЗу дозволили за бюджетні кошти закуповувати послуги із супроводу і профілактики ВІЛ

Київ • УНН

 • 12551 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Уряд затвердив постанову, що дозволяє закуповувати послуги із супроводу та профілактики ВІЛ за кошти державного бюджету. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я України.

МОЗу дозволили за бюджетні кошти закуповувати послуги із супроводу і профілактики ВІЛ

Як зазначили в прес-службі відомства, відповідно до постанови "Деякі питання надання послуг представникам групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ" вже у 2019 році буде закуплено послуги з супроводу та профілактики ВІЛ у громадських організацій та інших надавачів послуг, які мають досвід надання такої допомоги. Таким чином, відтепер за кошти державного бюджету фінансуватиметься не лише лікування ВІЛ, але й соціальна складова роботи з пацієнтами.

Закупівля послуг з супроводу та профілактики ВІЛ-інфекції відбуватиметься Центром громадського здоров’я, який вже розпочав проведення тендерних процедур.

“Держава вперше в історії розпочне оплачувати цю роботу за кошти державного та місцевих бюджетів. І це великий прорив на шляху до подолання ВІЛ-інфекції, адже великий відсоток успіху в лікуванні ВІЛ – це консультування і супровід пацієнтів. Саме завдяки цій підтримці вдається отримати прихильність до щоденного вживання антиретровірусних препаратів”, - зазначив перший заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Віктор Ляшко.

При цьому в прес-службі установи додали, що послуги з супроводу та профілактики ВІЛ включають роботу з населенням, що знаходяться в групах ризику інфікування вірусом імунодефіциту. Ці послуги включають проведення тестування, програму обміну шприців та голок, консультації для людей, які дізналися, що мають ВІЛ-інфекцію та психологічну підтримку. Усі витратні матеріали (швидкі тести, презервативи, шприці, тощо) для надання цих послуг вже є в наявності – їх закупили міжнародні партнери.

При цьому в ЦГЗ нагадали, що Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За оновленими оціночними даними, на початок 2019 року в країні проживає близько 200 тисяч ВІЛ-позитивних людей і понад 60 тисяч з них не знають про свій статус.

Найбільш ураженими ВІЛ-інфекцією регіонами є Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Київська, Чернігівська область, а також місто Київ.

За період 1987–2018 роки в країні зафіксовано 48 456 випадки смерті від захворювань, зумовлених СНІДом. У травні 2019 р. в Україні офіційно було зареєстровано 1 463 нових випадків ВІЛ-інфекції. З-поміж них у 674 пацієнтів було діагностовано СНІД, а 251 людина померла від хвороб зумовлених СНІДом.

Основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий — 65,6%. Вчасне діагностування ВІЛ-статуса та початок лікування — гарантує довге та повноцінне життя. Станом на 1 січня 2019 року 102 432 особи отримувало терапію, тоді як ще у 2009 році - лише 15 871 особи.

Нагадаємо, МОЗ України затвердило новий клінічний протокол лікування та профілактики ВІЛ-інфекції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$64.33
Bitcoin
$82,791.60
S&P 500
$5,335.48
Tesla
$249.20
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,241.00
Ethereum
$1,565.62