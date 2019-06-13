Минздраву позволили за бюджетные средства закупать услуги по сопровождению и профилактике ВИЧ

Как отметили в пресс-службе ведомства, согласно постановлению "Некоторые вопросы предоставления услуг представителям группы повышенного риска инфицирования ВИЧ и людям, живущим с ВИЧ" уже в 2019 году будет закуплено услуги по сопровождению и профилактике ВИЧ в общественных организаций и других поставщиков услуг , которые имеют опыт оказания такой помощи. Таким образом, отныне за средства государственного бюджета будет финансироваться не только лечение ВИЧ, но и социальная составляющая работы с пациентами.

Закупка услуг по сопровождению и профилактики ВИЧ-инфекции будет происходить Центром общественного здоровья, который уже начал проведение тендерных процедур.

"Государство впервые в истории начнет оплачивать эту работу за средства государственного и местных бюджетов. И это большой прорыв на пути к преодолению ВИЧ-инфекции, ведь большой процент успеха в лечении ВИЧ - это консультирование и сопровождение пациентов. Именно благодаря этой поддержке удается получить благосклонность к ежедневному употреблению антиретровирусных препаратов", - отметил первый заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Виктор Ляшко.

При этом в пресс-службе учреждения добавили, что услуги по сопровождению и профилактике ВИЧ включают работу с населением, которое находится в группах риска инфицирования вирусом иммунодефицита. Эти услуги включают проведение тестирования, программу обмена шприцев и игл, консультации для людей, которые узнали, что имеют ВИЧ-инфекцию и психологическую поддержку. Все расходные материалы (быстрые тесты, презервативы, шприцы и т.д.) для предоставления этих услуг уже есть в наличии - их закупили международные партнеры.

При этом в ЦОЗ напомнили, что Украина сегодня занимает одно из первых мест среди стран европейского региона по количеству ВИЧ-позитивных лиц. По обновленным оценочным данным, на начало 2019 году в стране проживает около 200 000 ВИЧ-позитивных людей и более 60000 из них не знают о своем статусе.

Наиболее подверженными ВИЧ-инфекции регионами являются Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Киевская, Черниговская область, а также город Киев.

За период 1987-2018 годы в стране зафиксировано 48 456 случая смерти от заболеваний, обусловленных СПИДом. В мае 2019 года в Украине официально было зарегистрировано 1463 новых случая ВИЧ-инфекции. Среди них в 674 пациентов был диагностирован СПИД, а 251 человек умер от болезней обусловленных СПИДом.

Основным путем передачи ВИЧ остается половой - 65,6%. Своевременное диагностирование ВИЧ-статуса и начало лечения - гарантирует долгую и полноценную жизнь. По состоянию на 1 января 2019 года 102 432 человека получало терапию, тогда как еще в 2009 году - только 15 871 человек.

Напомним, Минздрав Украины утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.