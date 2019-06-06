Україна переходить на нові стандарти лікування ВІЛ

Україна переходить найновіші рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, які також включають аспект громадського здоров’я. Відтепер кожен, хто живе з ВІЛ, в незалежності від кількості вірусу в крові, має право отримувати безоплатне лікування пожиттєво.

5 червня 2019 року Міністерство охорони здоров’я України Наказом № 1292 затвердило новий клінічний протокол із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції. Цей наказ офіційно затвердив рекомендації ВООЗ з лікування 2018 року та рекомендації з тестування 2016 року.

Україна перша з усіх країн Східної Європи та Центральної Азії офіційно переходить на нові стандарти лікування ВІЛ.

“Відтепер лікування інфекції стане не лише ефективнішим, зручнішим, але й економічно-доступнішим. За новим підходом, в якості основної схеми лікування використовуватиметься препарат з долутегравіром. З цією діючою речовиною був розроблений комбінований препарат, який виробляє 9 компаній. Завдяки цьому вартість однієї дози препарату стала дешевшою в 6 разів та нині для України коштує 5 грн 40 копійок. Інноваційний комбінований препарат поєднує в собі декілька діючих речовин, а отже, пацієнт може приймати лише одну таблетку щоденно”, — повідомили в МОЗ.

Новий протокол передбачає, що діагностування ВІЛ відтепер можливо лише 2 швидкими тестами різних виробників. Ця норма дозволить поставити людину на облік швидше, а отже, швидше розпочати лікування ВІЛ-інфекції та досягнути цілей Глобальної стратегії ЮНЕЙДС 90-90-90.

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Окрім цього, новий протокол дозволяє використовувати антиретровірусну терапію для доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції. Препарати PrEP (pre-exposure prophylaxis), які з минулого року є в Україні, рекомендується вживати групам ризику:

людям, що перебувають у дискордантних парах (у випадку коли один партнер є ВІЛ-позитивним, а інший — ні);

чоловікам, що практикують секс із чоловіками;

людям, що вживають ін’єкційні наркотики;

людям, що надають сексуальні послуги за винагороду.

Найбільша інновація нового протоколу — введення підходу громадського здоров’я для лікування та профілактики ВІЛ. Він передбачає, що медичні послуги з виявлення, профілактики та лікування ВІЛ надаватимуться комплексно. Підходи будуть спрощені і стандартизовані, а доступ українців до якісних медичних послуг поліпшиться, запевнили в міністерстві.

Нагадуємо, що 28 квітня 2017 набув чинності наказ МОЗ України № 1422, який дозволяє українським лікарям використовувати у своїй роботі міжнародні клінічні протоколи. Заклади охорони здоров’я можуть використовувати такі протоколи в роботі після затвердження внутрішнім наказом.

