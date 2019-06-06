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Украина переходит на новые стандарты лечения ВИЧ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. МОЗ Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Украина переходит новейшие рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые также включают аспект общественного здоровья. Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, в независимости от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно.

5 июня 2019 Министерство здравоохранения Украины Приказом № 1292 утвердило новый клинический протокол по применению антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Этот приказ официально утвердил рекомендации ВОЗ по лечению 2018 и рекомендации по тестированию 2016 года.

Украина первой из всех стран Восточной Европы и Центральной Азии официально переходит на новые стандарты лечения ВИЧ.

“Отныне лечения инфекции станет не только эффективным, удобным, но и экономически доступным. По новым подходом, в качестве основной схемы лечения будет использоваться препарат с долутегравиром. С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производит 9 компаний. Благодаря этому стоимость одной дозы препарата стала дешевле в 6 раз и в настоящее время для Украины стоит 5 грн 40 копеек. Инновационный комбинированный препарат сочетает в себе несколько действующих веществ, а следовательно, пациент может принимать только одну таблетку ежедневно”, - сообщили в Минздраве.

Новый протокол предусматривает, что диагностирование ВИЧ отныне возможно только 2 быстрыми тестами различных производителей. Эта норма позволит поставить человека на учет быстрее, а значит, скорее начать лечение ВИЧ-инфекции и достичь целей Глобальной стратегии ЮНЭЙДС 90-90-90.

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Кроме этого, новый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. Препараты PrEP (pre-exposure prophylaxis), которые с прошлого года есть в Украине, рекомендуется употреблять группам риска: 

людям, находящимся в дискордантных парах (в случае когда один партнер является ВИЧ-положительным, а другой — нет);

мужчинам, практикующих секс с мужчинами;

людям, употребляющим инъекционные наркотики;

людям, оказывающих сексуальные услуги за вознаграждение.

Самая большая инновация нового протокола — введение подхода общественного здоровья для лечения и профилактики ВИЧ. Он предусматривает, что медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению ВИЧ предоставляться комплексно. Подходы будут упрощены и стандартизированы, а доступ украинцев к качественным медицинским услугам улучшится, заверили в министерстве.

Напоминаем, что 28 апреля 2017 вступил в силу приказ Минздрава Украины № 1422, который позволяет украинским врачам использовать в своей работе международные клинические протоколы. Учреждения здравоохранения могут использовать такие протоколы в работе после утверждения внутренним приказом.

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