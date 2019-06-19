Супрун: лише половина ВІЛ-інфікованих в Україні знає про свій статус

КИЇВ. 19 червня. УНН. В Україні понад 244 тисячі людей живе з ВІЛ-інфекцією, але при цьому, лише половина з них знають про свій статус. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook в.о.міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.