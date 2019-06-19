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Супрун: лише половина ВІЛ-інфікованих в Україні знає про свій статус

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. В Україні понад 244 тисячі людей живе з ВІЛ-інфекцією, але при цьому, лише половина з них знають про свій статус. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook в.о.міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Супрун: лише половина ВІЛ-інфікованих в Україні знає про свій статус

“Сьогодні в Україні близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих. Водночас лише половина людей, які живуть із ВІЛ, знають про свій статус. Але саме вчасне діагностування хвороби є запорукою ефективного лікування, яке суттєво подовжує життя. Пройти тест українці можуть у свого сімейного лікаря або в центрах тестування”, — написала Супрун.

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Вона акцентувала увагу на тому, що найбільш поширений шлях зараження ВІЛ-інфекцією (65%) в Україні — статевий шлях.

“Значна кількість нових випадків інфікування на ВІЛ-інфекцію припадає на молодих людей віком від 15 до 30 років”, — поінформувала Супрун.

Нагадаємо, МОЗ України затвердило новий клінічний протокол лікування та профілактики ВІЛ-інфекції.

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