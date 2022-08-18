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"Провел" технику оккупантов к окрестностям Киева: СБУ задержала агента рф

Киев • УНН

 • 131642 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Служба безопасности Украины задержала агента рф, который "провел" к окрестностям Киева более 120 единиц техники российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

"Провел" технику оккупантов к окрестностям Киева: СБУ задержала агента рф

Цитата

"Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила вражеского агента, который в первые дни полномасштабного вторжения рф "провел" из Сумской в ​​Киевскую область 128 единиц техники оккупантов", – говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, российские спецслужбы завербовали жителя Сумской области, который с первых дней временной оккупации региона начал активно сотрудничать с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев.

После деоккупации региона он продолжил сотрудничать с фсб рф: собирал данные о местоположении, количестве и вооружении сил обороны.

Цитата

“Фигурант передавал работникам фсб координаты военных объектов с привязкой к местности. Для коммуникации использовал закрытые каналы электронной связи. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, – добавили в СБУ.

Напомним

27 июля стало известно, что Служба безопасности Украины задержала жителя Сумской области, который передавал российским оккупантам данные о перемещении военной техники ВСУ.

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