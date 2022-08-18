"Провів" техніку окупантів до околиць Києва: СБУ затримала агента рф
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Служба безпеки України затримала агента рф, який "провів" до околиць Києва понад 120 одиниць техніки російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.
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"Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення рф "провів" із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними СБУ, російські спецслужби завербували жителя Сумщини, який з перших днів тимчасової окупації регіону почав активно співпрацювати з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва.
Після деокупації регіону він продовжив співпрацювати з фсб рф: збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння сил оборони.
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“Фігурант передавав працівникам фсб координати військових об’єктів із прив’язкою до місцевості. Для комунікації використовував закриті канали електронного зв’язку. Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – додали в СБУ.
Нагадаємо
27 липня стало відомо, що Служба безпеки України затримала жителя Сумщини, який передавав російським окупантам дані щодо переміщення військової техніки ЗСУ.