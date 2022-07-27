Житель Сумщини "здавав" окупантам переміщення ЗСУ: затримано агента рф
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Служба безпеки України затримала жителя Сумщини, який передавав російським окупантам дані щодо переміщення військової техніки ЗСУ, передає УНН.
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Контррозвідка Служби безпеки викрила і знешкодила зловмисника, який проводив розвідувально-підривну діяльність у Сумській області – збирав розвіддані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу державного кордону.
Особливо його кураторів з рф цікавила інформація щодо переміщення підрозділів з військовою технікою ЗСУ.
"Під час розвідування українських позицій ворожий агент проводив їх фото- і відеофіксацію, а потім переправляв співробітнику фсб рф у вигляді електронних файлів з прив’язкою до місцевості. Окупанти планували використати ці дані для масованих артилерійських обстрілів регіону", – ідеться в повідомленні.
В СБУ наголосили, що зрадником виявився місцевий житель. Його завербував представник російських спецслужб після повномасштабного вторгнення рф. Співробітники СБУ вже ідентифікували особу окупанта, з яким співпрацював цей агент.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у державній зраді.
Доповнення
Служба безпеки України затримала агента фсб, який "здавав" ворогу позиції українських військових на Харківщині. Зловмисником виявився місцевий житель, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.