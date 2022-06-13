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СБУ затримала російського агента: житель Харківщини "здавав" окупантам позиції ЗСУ

СБУ затримала російського агента: житель Харківщини "здавав" окупантам позиції ЗСУ

Київ • УНН

 • 113520 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Служба безпеки України затримала агента фсб, який "здавав" ворогу позиції українських військових на Харківщині. Зловмисником виявився місцевий житель, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет, передає УНН.

Цитата

"За завданням свого куратора, чоловік фіксував місця дислокації підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань на території області. Серед іншого, ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення. Служба безпеки затримала зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Дніпрі спецслужби затримали російського агента, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та українських військових підрозділів.

Служба безпеки України затримала агентку військової розвідки рф, яка передавала ворогу розвіддані про українських захисників на Житомирщині.

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