СБУ затримала російського агента: житель Харківщини "здавав" окупантам позиції ЗСУ

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"За завданням свого куратора, чоловік фіксував місця дислокації підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань на території області. Серед іншого, ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення. Служба безпеки затримала зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ). Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Дніпрі спецслужби затримали російського агента, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та українських військових підрозділів.

Служба безпеки України затримала агентку військової розвідки рф, яка передавала ворогу розвіддані про українських захисників на Житомирщині.