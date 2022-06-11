У Дніпрі затримали російського агента: збирав дані про об’єкти мобільного зв’язку та українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Дніпрі спецслужби затримали російського агента, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та українських військових підрозділів. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
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Наразі встановлено, що його «зв’язковим» в РФ був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тис. підписників. Агент звертався до нього за сприянням у призначені на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.
Ще одного зрадника затримали на Донеччині. Він передавав ворогу інформацію щодо позицій ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури на території Краматорського району.
У Житомирській області СБУ знешкодила групу ворожих інтернет-агентів, до якої входив громадянин РФ.
”Зловмисники поширювали через соцмережі пропагандистські публікації на підтримку російської агресії проти України. Також на території регіону викрито ворожих агітаторів, які публічно закликали місцевих жителів підтримати окупантів і виправдовували їхні злочини”, - йдеться у повідомленні СБУ.