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19:03 • 13516 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 64003 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепре задержан российский агент: собирал данные об объектах мобильной связи и украинских военных

В Днепре задержан российский агент: собирал данные об объектах мобильной связи и украинских военных

Киев • УНН

 • 116452 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Днепре спецслужбы задержали российского агента, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

Детали 

На данный момент, что его «связным» в РФ был один из прокремлевских блоггеров, у которого более 300 тыс. подписчиков. Агент обращался к нему за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Еще одного предателя задержали в Донецкой области. Он передавал врагу информацию о позициях ВСУ и объектах критической инфраструктуры на территории Краматорского района.

В Житомирской области СБУ обезвредила группу вражеских интернет-агентов, в которую входил гражданин РФ.

”Злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку российской агрессии против Украины. Также на территории региона разоблачены вражеские агитаторы, которые публично призывали местных жителей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления”, - говорится в сообщении СБУ.

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